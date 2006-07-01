Дом российского хоккеиста Евгения Малкина ограбили в США

Воры забрались в дом прославленного российского хоккеиста Евгения Малкина. Они проникли в жилище через заднюю двер. Примечательно, что сигнализация и камеры наблюдения были отключены. Преступники вскрыли сейф. Сообщается, что жулики, помимо прочего, забрали у Малкина три его чемпионских перстня Кубка Стэнли, передает телеграм-канал Baza.

Ограбление случилось еще 11 января, но публично о нем стало известно лишь сейчас. Интересно, что в момент кражи сам Евгений Малкин находился на игре. Его команда сражалась с "Оттавой". Пока сам легендарный хоккеист никак не прокомментировал случившееся. Молчат и его официальные представители.

Напомним, что Евгений Малкин более тысячи игр провел в НХЛ, куда попал с сезона-2006/07. Провел всю карьеру в "Питтсбурге", с которым трижды (2009, 2016, 2017) выиграл Кубок Стэнли.

Отметим, что у российского хоккеиста есть американское гражданство. Ответ на вопрос, зачем ему американский паспорт, с точки зрения нападающего "Питтсбург Пингвинз" и сборной России, очевиден. "Американский паспорт — документ, который позволяет легче переносить бюрократические сложности. Я провожу в США девять месяцев в году, и с гражданством этой страны жить там проще", — объяснил известный хоккеист.