"Наконец наступила ясность": Дмитрий Певцов заявил, что его больше нет в "Ленкоме"

Дмитрий Певцов выступил с важным сообщением в своем официальном телеграм-канале. Он записал видеосообщение, в котором сообщил, что в "Ленкоме" его больше нет. Говорят, прославленный актер так и не смог сойтись во взглядах с новым руководством театра после того, как не стало Марка Захарова.

"Я прослужил в театре 33 года — с весны 1991-го, свою последнюю „Юнону“ сыграл 24 ноября 2024 года. Сегодня, 14 января 2025 года, мою фотографию убрали со стены в фойе „Ленкома“. Наконец, после почти двухмесячной неизвестности, наступила ясность: государственное бюджетное учреждение культуры „Московский театр Ленком Марка Захарова“ в моих услугах более не нуждается. Официально мне об этом никто не скажет, но у нас уже так повелось", - объявил артист.

При этом сам Дмитрий Певцов заявил, что у него есть и силы и время и желание продолжать работать в театре. Однако это возможно уже не в стенах "Ленкома". Также актер поблагодарил сослуживцев за годы успешной совместной работы и напомнил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, в конце января в рамках гастролей театра еще сыграет в спектакле "Все оплачено". При этом Певцов подчеркнул, что это будет в последний раз.

"Если после этого вы будете видеть мое изображение на афишах, изображениях и фасадах, знайте: вас обманывают, а моими фотографиями просто пользуются. Меня в „Ленкоме“ нет", - заявил Дмитрий Певцов.