Президент Южной Кореи арестован. Как это было

Арестовать отстраненного от власти, но все-таки еще действующего президента Юн Сок Ёля удалось лишь со второй попытки. 3 января служба безопасности не пустила группу следователей на территорию резиденции главы государства. На этот раз все подготовились лучше. 40 сотрудников минюста и более тысячи полицейских прибыли к зданию ночью. Но и охрана заблаговременно возвела заграждения, окружила комплекс машинами и автобусами. Живым щитом вокруг резиденции встали сторонники президента. После двух часов бесплодного противостояния спецназ принял решение о штурме. Собравшихся стали задерживать. При помощи пожарных лестниц правоохранители проникли внутрь. Но еще почти три часа потребовалось на то, чтобы сломить сопротивление охраны.

Что происходило за стенами - неизвестно. Звуков стрельбы слышно не было. А ближе к 11 утра по местному времени автоколонна черных внедорожников сначала въехала в ворота, а после вывезла из резиденции обвиняемого номер один. Но перед тем, как сдаться, Юн Сок Ёль успел записать обращение к нации.

Закон в этой стране больше не действует. Суд выдал ордеры на арест и обыск инстанции, не имеющей полномочий на проведение расследований. Ее сотрудники насильственно проникли в охраняемую зону при помощи средств пожаротушения. Чтобы предотвратить кровопролитие, я принял решение выполнить их требования. Однако я не признаю расследование законным.

Президента доставили в соседний с Сеулом город Квачхон, где находится Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных служащих. Объединенная следственная группа обвиняет главу государства в попытке организации мятежа и злоупотреблении властью. 3 декабря на фоне разногласий с парламентом он принял решение о введении в стране военного положения. После чего Национальное собрание проголосовало за его импичмент.

Сам Юн Сок Ёль и его адвокаты называют расследование незаконным. Сегодня президент отказался сотрудничать со следствием. Вокруг здания, где проходит допрос, снова бушуют его сторонники – с корейскими и американскими флагами. А конституционный суд страны собрался на экстренное заседание с целью решить, отстранять ли президента от должности.