Пугачева отправила детей в Великобританию: все было тщательно спланировано

Вряд ли Алла Пугачева, переезжая в грандиозный замок молодого супруга, ныне признанного иноагентом Максима Галкина, предполагала, что на старости лет ей предстоит кочевать по городам и странам. Вскоре после начала спецоперации Примадонна вместе с мужем и детьми, двойняшками Гарри и Лизой, перебралась жить в Израиль. Наследники артистов, сообщалось, тогда посещали одну из лучших местных школ - частное заведение King Solomon, за которую платили 3,2 миллиона рублей в год.

Но и там спокойной жизни не получилось. Вскоре после обострения конфликта между Израилем и Палестиной семейство было вынуждено отправиться на Кипр. Говорят, что там они ранее купили элитную недвижимость, тем самым обеспечив себя европейскими паспортами. Вот только оказалось, что местный климат не подошел Алле Пугачевой, имеющей целый букет заболеваний. Да и подходящих для детей школ не нашлось.

В итоге, как передает "КП", теперь Гарри и Лиза учатся в Лондоне. Там же они и живут. Говорят, все было тщательно спланировано: якобы еще прошлой осенью Примадонна приезжала в Великобританию, чтобы выбрать школу для наследников. Однако в близком окружении беспокоятся, что оплата обучения детей в престижной британской школе может влететь в копеечку Примадонне и ее супругу. Впрочем, пока Алла Пугачева прозябает в одиночестве на Кипре, ее муж иноагент Максим Галкин колесит по миру с гастролями, чтобы заработать на безбедную жизнь.