Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Славы Владимирова

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 12-летнего Славы Владимирова из Санкт-Петербурга. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более 7 с половиной миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше 400 тысяч. У мальчика смертельная болезнь - острый лимфобластный лейкоз. Слава уже перенес несколько тяжелых курсов химиотерапии, и сейчас ему требуется срочная пересадка костного мозга. Но операцию проводят исключительно в период ремиссии, чтобы ее достичь, необходим дорогостоящий препарат.

Помочь может каждый. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!