15 января в России отмечают день образования Следственного комитета. Он был сформирован как самостоятельный государственный орган 14 лет назад.

Сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что Следком - одно из важнейших и ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Высокий профессионализм, мужество и самоотдача сотрудников ведомства востребованы в борьбе с криминалом и коррупцией, защите прав и свободы граждан России. В том числе - и в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения в наших исторических регионах.