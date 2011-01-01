Специалисты разыскивают тигра, убившего рыбака в приморском селе

От этой страшной новости Оксана до сих пор не может прийти в себя. Ее муж пошел порыбачить на речку недалеко от дома. В 10 вечера ответил на звонок жены, сказал, что товарищи отправились домой, а он еще останется. Но затем перестал выходить на связь.

Мужчина всю жизнь прожил в селе Зимники. Говорят, лес знал вдоль и поперек, был опытным рыбаком.

"Он просто сидел, он ее не увидел и не услышал, ничего не успел, она его схватила и утащила. И сожрала", - говорит жена погибшего.

Тигр-людоед скрылся в лесу, но предполагают, что ушел недалеко. К месту происшествия никого не пускают. По пути следов хищника специалисты расставили фотоловушки.

Более суток группа охотнадзора в ночное время и днем ищет опасного хищника. Пока безуспешно. А жители села стараются вообще не входить из дома. Школьный автобус сегодня приехал на час позже. Занятия для учеников села Зимники и близлежащих поселков перенесли, чтобы дети добирались в светлое время суток.

Местные говорят, появление амурского тигра в селе - не редкость. Следы хищника периодически видят и в самом населенном пункте, и вокруг него. Причем не только зимой. Количество конфликтных ситуаций с тигром с каждым годом растет. Специалисты это связывают и с тем, что самих хищников становится больше. Сейчас в Приморском крае обитает 560 особей. Это в полтора раза больше, чем еще 10 лет назад. Однако, считается, что на человека тигр не нападает. Или делает это крайне редко.

"Последний случай нападения в Приморье был в 2011 году, в Тернейском районе. Как правило, такие случаи спровоцированы тем, что тигр либо больной, либо раненый", - отметил Алексей Суровый, заместитель начальника управления по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного охотничьего хозяйства Приморского края.

Группа охотнадзора будет работать, пока не поймают опасного зверя. Тигров, которые напали на человека, уже никогда не выпустят в естественную среду обитания.