Украинская разведка обещала российским военнослужащим миллион долларов за оставление позиций в Горловке в ДНР, однако контрразведка сорвала эти планы, сообщает ЦОС ФСБ.

В ходе проведения оперативных мероприятий оказались вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ. Кроме того, российские военные нанесли превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к нашим позициям, в результате противник понес значительные людские и материальные потери.

Отмечается, что полученные авансом 100 тысяч долларов направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, участвующих в спецоперации.

Ранее стало известно, что прифронтовой склад ВСУ с противотанковыми минами уничтожило ударными беспилотниками подразделение разведки Южного военного округа. Склад был обнаружен в районе Дзержинска (Торецк) и Новгородского (бывший Нью-Йорк) в ДНР. Более того, в результате детонации большого количества хранившегося на складе боекомплекта были ликвидированы расположенные рядом объекты противника и укрывшийся в них личный состав.