Рената Литвинова скоро станет бабушкой? Дочь актрисы удивила своим видом

12 января одна из самых необычных отечественных актрис Рената Литвинова справила день рождения. Ей исполнилось 58 лет. По такому случаю артистка устроила праздник в одном из парижских ресторанов. Напомним, что в столице Франции актриса живет последние несколько лет. На празднике отметились модель Наталья Водянова, дизайнер Демна Гвасалия и другие гости.

Фотографии с мероприятия быстро оказались в Сети. Пристальное внимание интернет-пользователей привлекла дочь Ренаты Литвиновой. Ульяне Добровской летом исполнится 24 года. Она давно живет в Европе. Одно время она позиционировала себя как модельера. Ее наряды примеряла сама Рената Литвинова. Однако в последнее время об Ульяне ничего не слышно.

После увиденных в Сети свежих фото единственной наследницы Ренаты Литвиновой комментаторы заподозрили, что актриса в скором времени станет бабушкой. Обычно субтильная Ульяна предстала на снимках в широком платье да и явно прибавившей несколько килограммов. Особо наблюдательные интернет-пользователи даже успели разглядеть кольца, напоминающие помолвочное и обручальное на безымянном пальце девушки. Впрочем, сама Рената никак не реагирует на слухи.