РКН рассмотрит идею о проверке возраста покупателей игрушек для взрослых на маркетплейсах

Все началось с того, что сенатор Артем Шейкин в конце прошлого года направил в Роскомнадзор предложение обязать российские маркетплейсы проверять возраст покупателей через "Госуслуги" перед показом и продажей им товаров для взрослых. Сейчас стало известно, что РКН отреагировал на идею Шейкина, сообщает "Коммерсант".

"Выражаем готовность рассмотреть соответствующие законодательные инициативы при их поступлении в адрес Роскомнадзора в установленном порядке",— отмечается в письме замруководителя РКН Милоша Вагнера.

Ранее Артем Шейкин объяснил свою идею. По его мнению, контроль возраста покупателей поможет минимизировать "риск случайного или несанкционированного доступа детей к товарам и материалам интимной тематики". Он считает важным "повышать уровень защиты детей от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию".

К слову, Красногвардейский суд Санкт-Петербурга отказал местному жителю в удовлетворении исковых требований к Роскомнадзору в связи с замедлением работы видеохостинга YouTube в стране. По мнению истца, ведомство не обеспечило должного контроля за действиями корпорации Google, что привело к нарушению прав граждан на доступ к информационным технологиям, рассказала в своем телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.