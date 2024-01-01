Документальный фильм "Путь к изменениям": истории, которые вдохновляют

Молодёжная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" совместно с Российским обществом "Знание" представили документальный фильм "Путь к изменениям".

Картина рассказывает о современных студенческих отрядах и большой истории движения в целом, начиная с 1959 года. Это история о том, как участие в студотрядах способствует личностному росту и является практическим инструментом реализации профессиональных амбиций и социально значимых инициатив. Фильм представляет истории четырех героев, прошедших через современные студенческие отряды.

2024 год стал юбилейным для движения студотрядов в России, ему исполнилось 65 лет.