Сегодня, 15 января, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все намеченные цели были поражены.

Кроме того, в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Украинка ДНР и нанесли поражение живой силе и технике противника. Аналогичного успеха добились и войска группы "Север" на Харьковском направлении. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике неприятеля.

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, поразили формирования трех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Войска группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, также взяв верх над врагом, поразив три механизированные и десантно-штурмовые бригады ВСУ. Также успешно действуют и подразделения группировки войск "Днепр", сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.