Бросившего в снег младенца Сергея Косенко заочно арестовали

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию. По версии следствия, обвиняемый бросил своего ребёнка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты, а преступный умысел "не был доведен до конца ввиду смягчения падения ребенка снежным покровом". Косенко снял свои действия на видео и выложил в соцсеть год назад, передает РИА Новости. Ему грозят два месяца тюрьмы.

Ранее ролик проверили полицейские. Они хотели узнать, не был ли Косенко под воздействием наркотиков, когда снимал наделавшее шум в Сети видео. Осенью прошлого года административное дело на Косенко за пропаганду "запрещенки" поступило в суд.

Напомним, что МВД объявило в розыск блогера Сергея Косенко. Кроме того, его счета на 206 миллионов арестовали.

Все началось с того, что год назад Косенко выложил в соцсети видео, на котором он бросает своего двухмесячного сына в сугроб ради популярности. Ребенок упал в мягкий снег, что позволило избежать тяжелых травм. В своем поступке он не увидел ничего страшного и вскоре выложил "продолжение", где в снег прыгают сам блогер и его жена. Позже он заявил, что на видео была кукла, а с ребенком все в порядке, вот только ему мало кто поверил.