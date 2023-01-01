Контрразведка ФСБ сорвала планы украинских спецслужб. Подробности истории

Территория шахты имени Гагарина на западной окраине Горловки. Рядом два высоких террикона - господствующая высота, с которой весь город как на ладони. В конце октября 2023 года в преддверии саммита НАТО ВСУ начали здесь активные наступательные действия, но результата не добились. И тогда решили пойти другим путем.

"Сотрудник украинской разведки вышел на меня в мессенджере и за вознаграждение в один миллион долларов предложил мне сдать наши позиции. Естественно, я бы этого не сделал", - рассказывает офицер ВС России.

Украинский разведчик пытался убедить нашего офицера, что никакого дальнейшего наступления на город не будет. Просто приедут генералы, пофотографируются. Потом в Европе расскажут об успехах на фронте. Никто не погибнет, и никакой угрозы для Горловки нет - это якобы не стратегически важное направление. Все переговоры велись уже под контролем Министерства обороны и ФСБ.

"На контакт с сотрудником украинской военной разведки вывели офицера Вооруженных сил России, подчиненные которого якобы обороняли нужный участок фронта. В ходе общения с представителем ГУР были обсуждены условия сдачи позиций", - рассказали в ФСБ.

Чтобы у российского солдата не было сомнений, представитель ГУР предложил аванс - 100 тысяч долларов. Наличными. Через доверенных людей передал деньги. Обсудили, как офицер вместе с семьей сможет покинуть Россию. Пообещал новые паспорта и билеты в любую страну на выбор. Выехать можно будет через Грузию или Молдавию.

В назначенный день и час украинскому разведчику сообщили - позиции пусты.

"В один из дней, утром, противник без какой либо артиллерийской подготовки силами спецподразделений при поддержке бронемашин выдвинулся на те позиции, которые ранее со мной были оговорены. Все их передвижения мы фиксировали", - продолжает офицер.

В атаку пошел элитный украинский спецназ. Противника подпустили поближе, чтобы тот ничего не заподозрил. А потом накрыли из всех орудий. Еще несколько раз ВСУ пытались атаковать, но результат всегда был один и тот же. В итоге, бросив на поле боя раненых и убитых, остатки украинских подразделений отступили.

Агентуру противника в Горловке задержали, а полученные в качестве аванса 100 тысяч долларов потратили - закупили беспилотники, аптечки, системы связи и РЭБ. В общем - самое необходимое для фронта.