Во Владивостоке задержан угонщик, протаранивший двери храма

Угнал внедорожник, въехал в ворота храма, протаранил машину ДПС и сразу несколько автомобилей - во Владивостоке задержан водитель, который устроил неадекватный заезд прямо в центре города.

Когда на место прибыли полицейские, лихач попытался сбежать от них, но стражи порядка поймали и утихомирили нарушителя. Несмотря на неадекватное поведение, экспресс-текст не выявил алкоголя в организме угонщика. Для более детального обследования его решили доставить в медицинское учреждение. В дальнейшем фигуранту предстоит пройти еще и судебно-психиатрическую экспертизу.

Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела.