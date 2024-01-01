Собянин: Завершена проходка тоннеля между станциями метро "Звенигородская" и "Шелепиха"

Громкий сигнал символизирует окончание работ. Шестиметровый щит под именем "София" завершил проходку правого перегонного тоннеля на участке "Шелепиха" - "Звенигородская". Глубоко под землей он преодолел 350 метров пути в сложных условиях.

"Здесь очень сильно водонасыщенны известняки, местами они трещеноваты, местами разрушены до щебня и с большим уровнем напора воды. Поэтому все работы велись только с предварительной цементацией известняков", - рассказал Валерий Кивлюк, заместитель гендиректора АО "Мосинжпроект".

Окончание сбойки - важное событие для метростроевцев, ведь сооружение каждого тоннеля требует ювелирной точности. Специалисты управляют машиной весом свыше 500 тон, при этом отклониться от трассы можно не более чем на 50 миллиметров.

Тоннелепроходческий механизированный комплекс "София" приступил к работе 19 сентября 2024 года и завершил ее через четыре месяца в условиях плотной городской застройки.

"Часть перегона пройдена тоннелепроходческим комплексом, часть пройдена горным способом. В дальнейшем этот щит планируется разобрать под землей, вывести его обратно по тоннелю, опять смонтировать в монтажно-щитовой камере и пройти левый перегонный тоннель в демонтажно-щитовую камеру номер два", - уточнил Евгений Коптев, заместитель главного инженера по производству.

В будущем новый участок интегрируют с уже существующим от "Делового центра" до "Шелепихи", который ранее работал в составе Большой кольцевой линии.

"Это была непростая задача. Проходка завершилась на большой глубине - 41 метр в подземной демонтажной камере в районе примыкания к тоннелям Большой кольцевой линии. Строительство левого тоннеля планируем начать весной. Станция "Звенигородская" готова почти на треть. Там будет одна островная платформа и два подземных вестибюля с выходами на улицу Шеногина и 1-й Силикатный проезд", - указал мэр Москвы Сергей Собянин.

Рублево-Архангельская линия метро пройдет на северо-западе столицы. Она свяжет деловой центр "Москва-Сити" и развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском. Ее открытие улучшит транспортное обслуживание около миллиона нынешних и будущих жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы, на территории которых расположены кварталы реновации и территории комплексной застройки.

Завершить сооружение всех перегонных тоннелей Рублево-Архангельской линии от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" планируют в 2026 году.