Точки тяготения: как работает институт Генплана Москвы

Город как на ладони. Для сотрудников лаборатории Генплана - это не фигура речи, а часть работы. Перед тем, как построить в Москве новую дорогу, эстакаду или целую магистраль, за дело берутся специалисты по анализу местности. Они изучают не только все возможные препятствия на пути строительства, но и так называемые точки тяготения - объекты, которыми пользуется большое количество людей.

Главная составляющая работы - так называемые натурные исследования. Мобильные лаборатории с земли и воздуха сканируют территорию, и специалисты получают 3D-модель местности. Эти данные впоследствии лягут в основу проектирования будущих транспортных объектов - от небольшой проселочной дороги до транспортного каркаса города.

"Мобильное лазерное сканирование – это одно из самых эффективных и перспективных оборудований, которое позволяет в кратчайшие сроки получить геопространственную информацию, в том числе точность данных и детальность данных", - отметил Артем Морозов, инженер мастерской транспортных исследований института Генплана Москвы.

Специалисты лаборатории исследуют все параметры. Они должны не только понять, удастся ли здесь построить или продлить дорогу, но и определить, как максимально комфортно вписать ее в уже действующие объекты. Внимательно анализируют скорость и интенсивность транспортного потока, а также возможность их правильного распределения. Если специалист ошибётся в расчетах, на дороге будут постоянно образовываться заторы.

"Вначале определяется, нужен этот объект или не нужен. Определяется, какие эффекты он приносит для города, для жителей. Определяется, как будет развиваться территория с этим объектом или без этого объекта. И тогда решается вопрос. Это относится к стадии планирования", - объяснил Игорь Бахирев, первый заместитель директора института Генплана Москвы.

Благодаря изысканиям института Генерального плана Москвы в городе существует так называемый транспортный каркас – сеть улиц и магистралей, по которым не могут ездить грузовики массой свыше двух с половиной тонн. И чтобы эта система работала бесперебойно, вероятность появления заторов сводилась к минимуму , в институте годами анализировали и планировали автомобильные и пешеходные потоки.