Водитель автобуса устроил смертельную аварию под Солнечногорском

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автобуса, который устроил смертельную аварию под Солнечногорском. В результате происшествия погибли два человека.

Все произошло накануне вечером на 50 километре трассы М10 "Россия". В попутном направлении столкнулись автобус и три легковушки. Водитель автобуса и его сменщик вышли из салона, чтоб установить аварийные знаки. Через несколько минут в них влетел другой автобус. От полученных травм один из мужчин скончался на месте, второй в больнице.

"В отношении 64-летнего водителя автобуса, совершившего ДТП, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщили в МВД.