Туристы из Китая пытались провезти в Россию украшения на 22 млн рублей

Элитные ювелирные украшения на сумму более 22 миллионов рублей пытались провезти в Россию туристы из Китая, но были задержаны в аэропорту "Шереметьево".

Пассажир и его спутница направились к "зеленому" коридору VIP-зала с багажом, который сразу привлек внимание таможенников: на экране высвечивались многочисленные коробочки. Открыв чемоданы и сумки, сотрудники аэропорта увидели ожерелье, кольца, серьги, подвески от известных ювелирных брендов. Декларировать украшения путешественники не стали.

"Согласно заключению эксперта, ювелирные изделия изготовлены из сплава платины 990 и 950 пробы, золота 750 пробы и содержат вставки из бриллиантов, оникса, граната, перламутра, искусственного и культивированного жемчуга. Неуплата таможенных платежей составила свыше 6,9 миллиона рублей", - сообщила Екатерина Пушенкова, главный инспектор Шереметьевской таможни.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела сразу по двум статьям. Туристам из Китая грозит до 5 лет лишения свободы.