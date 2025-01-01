В Коломенском отреставрировали фасад шедевра архитектуры 16 века

Невероятный шатровый шедевр с элементами готики и итальянского ренессанса снова можно рассматривать в деталях. Строительные леса с Церкви Вознесения Господня в Коломенском уже практически сняли, реставрационные работы на фасадах закончены. Велись они больше года в несколько этапов.

"Фасад был полностью расчищен, деструктированные участки кирпичной кладки были заменены путем вычинки. То есть кирпич был заменен на реставрационный кирпич", - объяснил Дмитрий Дубов, начальник участка архитектурно-реставрационного товарищества.

Все давно привыкли, что Церковь Вознесения - белоснежная. Но на самом деле построена она из красного кирпича и украшена белокаменным декором. Такой ее, вероятно, видел царь Василий III, благодаря которому и появился храм в Коломенском. Считается, что возвели его в честь рождения долгожданного наследника - будущего царя Ивана Грозного.

Из красной в белую церковь превратилась, скорее всего, в 1576 году после нашествия крымского хана. Белым тогда закрашивали копоть - следы страшного пожара. С тех пор этот цвет и сохраняют уже многие столетия при проведении реставрации.

В этот раз мастера много работали не только с кирпичной кладкой, но и с белокаменными украшениями. Отреставрировали, провели частичную консервацию и загадочного массивного трона, который находится на гульбище с восточной стороны. Он - ровесник храма, украшен великолепной резьбой. И, как считается, создавался совсем не для земных властителей.

"Существует огромное количество легенд, связанных с этим троном. По одной из версий - это трехмерное воплощение иконы Престол уготованный, идея второго пришествия Спасителя и страшного суда", - рассказала Дарья Подколзина, экскурсовод музея-заповедника "Коломенское".

Реставраторы привели в порядок саму галерею, три крыльца, цоколь. Проводились и сложные высотные работы. Шатровый храм одно время вообще считался самым высоким на Руси - 62 метра. Занимались, конечно же, и кровлей, и восстановлением позолоты креста.

"Золотили по месту, был крест полностью очищен от предыдущих золочений, от покрасочных слоев, от мелких загрязнений", - уточнил Дмитрий Дубов.

Следующий этап - реставрация внутренних интерьеров. Объем работ - значительно меньше, чем на фасадах, поскольку это была домовая церковь для одной семьи и внутри она невелика. Обещают благоустроить и территорию вокруг храма - там появится новая брусчатка. А закончить все планируют к маю 2025 года.