В Московском зоопарке поселился Чебурашка. Так назвали черную американскую норку, которая появилась там впервые за 40 лет.

Молодой трехгодовалый самец уже с удовольствием купается в бассейне. Его атласная шубка блестит и переливается на свету, что говорит об отменном здоровье.

В столицу американская норка приехала не из-за океана, как можно подумать, а из подмосковного хозяйства. Новому обитателю создали все условия. Но пока Чебурашка с большим интересом общается с киперами - ловко вытягивает гибкую спину, чтобы поймать лакомство.