Подробности смерти актера Олега Бойко

12 января умер актер Олег Бойко. Ему было 57 лет. Артист снимался в таких сериалах, как "Морозов", "Мент в законе-8", "Пятницкий. Глава третья", "Особый случай", "Десять стрел для одной", "Балабол-3" и других. В общей сложности фильмография актера насчитывает около 50 картин. Подробности смерти Бойко рассказала его двоюродная сестра Варвара.

"У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца он был в реанимации больницы 67", - сообщила женщина aif.ru. При этом Варвара отметила, что Олег Бойко был невероятным человеком.

Отметим, что артист служил в Рыбинском театре драмы. На экранах впервые он появился в конце 80-х годов.

Сегодня, 15 января, состоится церемония прощания с Олегом Бойко. Печальное мероприятие пройдет в Похоронном доме Хованский.

К слову, накануне, 14 января, поклонники, друзья, близкие и коллеги простились с народной артисткой России Евгенией Добровольской. 60-летняя актриса умерла в результате продолжительной болезни. Артистка предпочитала не афишировать, что больна раком, и работала до последних дней. Проститься с ней пришли Юрий Стоянов, Константин Хабенский, Юлия Пересильд, Виктория Исакова и многие другие.