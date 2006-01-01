Ирина Пегова: "Сегодня у тебя муж - алкоголик, завтра - успешный бизнесмен, послезавтра - деспот"

Ирина Пегова официально была замужем лишь единожды. Актриса оформила отношения с коллегой Дмитрием Орловым, от которого в 2006 году родила дочь Татьяну. Со стороны этот союз казался гармоничным и счастливым. Тем удивительнее поклонникам в 2011 году было узнать о разводе. С тех пор Ирина Пегова предпочитает не распространяться о своей частной жизни.

А вот в работе артистка не раз играла замужних дам, причем все ее "избранники" как на подбор: Максим Лагашкин, Ян Цапник, Владимир Вдовиченков. В новом интервью Ирина Пегова высказалась так на этот счет:

"В этом одна из прелестей актерской профессии — мы можем официально побывать замужем сто раз. Но каждый раз ненадолго, и расставание проходит безболезненно. Сегодня у тебя муж — алкоголик, завтра — успешный бизнесмен, послезавтра — деспот или неудачник. И от каждого ты что-то берешь. С киномужьями мне везет".

И все же иногда о личной жизни Пегова все же говорит. Например, актриса убеждена, что секрет счастливого брака заключен во взаимопонимании и в легкости.

"Нужно прощать друг друга разные несущественные мелочи. Важно не нести обиду, решать проблему сразу, не выходя из комнаты", - считает актриса.

Ирина очень близка с дочкой Татьяной. Время от времени популярная актриса выходит в свет вместе с дочкой, которая, по мнению многих поклонников, растет копией своей именитой родительницы.

"У нас открытые, добрые, нежные отношения. Для меня самое главное в воспитании — не прививать ребенку лишних комплексов. Мне очень приятно, что Таня спрашивает меня, как сделать так, чтобы, когда она будет воспитывать своих детей, у них сложились бы такие же отношения, как у нас", - рассказала Ирина Пегова "Вокруг ТВ".