Порошенко* столкнулся с неожиданным запретом на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко* признался, что жена запрещает ему есть хот-доги. В своем Instagram** опубликовал ролик с одной из заправок в прифронтовом районе.

Экс-президент поинтересовался у стоящего возле кассы мужчины, нравятся ли тому хот-доги. Когда тот ответил утвердительно, Порошенко тоже решил купить один. После этого политик обратился к снимавшему его оператору.

"Только жене не показывай, а то она мне запрещает хот-доги есть", — сказал Порошенко.

После этого бывший украинский президент сделал селфи с одним из посетителей заправки.

* - внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** - запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.