Стало известно, что могут предложить США России взамен на мир с Украиной

Избранный президент США Дональд Трамп может предложить Москве сотрудничество в космической сфере в обмен на завершение конфликта на Украине. В рамках сотрудничества Россия получила бы доступ к американским технологиям и коммерческим компаниям, в том числе SpaceX Илона Маска, сообщает газета The Hill. Так, российские космонавты могли бы высадиться на поверхность Луны "в ближайшем будущем", пишет издание.

Меж тем большинство советников избранного президента США Дональда Трампа выступает за создание на Украине демилитаризованной зоны в рамках плана урегулирования конфликта. Об этом они сообщили агентству Reuters. По их словам, буферную территорию должны патрулировать европейские войска. При этом советники Трампа теперь признают, что процесс урегулирования войны на Украине продлится месяцы или дальше больше, говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп хочет как можно скорее провести встречу с Владимиром Путиным. Об этом избранный президент США заявил в интервью телеканалу Newsmax. Однако произойти это может только после инаугурации, добавил он. Сроки встречи Трамп также не смог назвать. Говоря о прекращении украинского кризиса, избранный президент США заявил, что ситуация зависит от Владимира Путина. Российский лидер, по мнению Трампа, и сам "не в восторге от того, как все идет".

Напомним, что в рамках выборной кампании за кресло американского лидера республиканец Дональд Трамп утверждал, что сможет за считанные дни урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Отметим, что совсем скоро, 20 января, состоится инаугурация, на которую приглашено множество высокопоставленных гостей из разных стран. Дональд Трамп станет 47-м президентом Соединенных Штатов, вернувшись в Белый дом после четырех лет правления Джо Байдена.