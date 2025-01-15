Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны

Владимир Путин провел заседание Российского организационного комитета "Победа", в рамках которого обсудил подготовку празднования 80-летия Великой Победы, а также обсудил другие вопросы в рамках грядущего важного события. Так, российский лидер сообщил, что подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны.

В частности, фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей получат по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения будет выделено по 55 тысяч рублей, передает РИА Новости.

"Сегодняшнее заседание открывает очень важный, знаковый для нашей страны год. В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Ее значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальная. В знак нашей немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной Победе над нацизмом как символ неразрывной преемственности поколений 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остается для нас священным делом... Наш долг – делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной", - высказался российский лидер.

Ранее Путин обсудил с Совбезом меры по безопасности на мероприятиях к 80-летию Победы. В беседе приняли участие глава правительства, спикер Совета Федерации, члены администрации президента, министр иностранных дел и руководители силовых ведомств.