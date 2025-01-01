Путин призвал регионы подготовиться к празднованию 80-летия Победы по совести

Наступивший 2025-й объявлен в нашей стране Годом защитника Отечества. Этот год знаковый для России. В мае - 80-летие Великой Победы. Ветераны той войны, по словам президента, пример безусловного патриотизма для всех.

"Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остаётся для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за неё объединяют наше общество. Каждый гражданин России вносит свой вклад в сбережение родной страны, своим трудом, достижениями в науке, культуре и просвещении, в экономике и промышленности, на ратном поприще создаёт её уверенное и стабильное развитие на ближайшую и отдалённую историческую перспективу", - отметил Путин.

Владимир Путин поручил региональным и муниципальным властям в ближайшее время встретиться со всеми героями Великой Отечественной, узнать, что необходимо. И объявил о денежных выплатах:

"Сегодня подписан Указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей – по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения – по 55 тысяч рублей. Наш долг – делать всё возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной".

Все участники Великой Отечественной также получат звание "Почетный гражданин" города или региона. По словам Путина, это важно и для подрастающих поколений. Чтобы знали и помнили, какие герои живут рядом с нами. Фронтовики станут главными участниками предстоящего празднования 80-летия Победы.

"Прошу глав регионов, общественные организации и органы власти на местах отнестись к предстоящим мероприятиям по совести. Формализм, гонка за цифрами абсолютно не допустимы", - отметил Путин.

Глава государства поручил проанализировать состояние воинских мемориалов и солдатских памятников. Привести в порядок те, что нуждаются в благоустройстве. Главной идеей всех праздничных мероприятий станет тема исторической правды.

"Великая Победа вдохновила наш народ на колоссальные свершения, которые обеспечили лидерство, настоящие прорывы страны по целому ряду направлений и приоритетов, включая космос, атомный проект, освоение Арктики, Сибири, Дальнего Востока. И многие из научных и производственных побед были заложены ещё в годы войны на тыловых предприятиях, которые бесперебойно обеспечивали фронт всем необходимым", - сообщил Путин.

63 города, в которых были расположены такие предприятия, получили почетное звание "Город трудовой доблести". По итогам заседания оргкомитета "Победа" его присвоят еще нескольким населенным пунктам. Среди них - Курган, Верхняя Пышма, Ковров, Миасс, Ленинск-Кузнецкий, Салехард, Ишимбай и Зеленодольск. В последнем, например, в годы Великой Отечественной было построено 139 кораблей, произведено более 4 миллионов артиллерийских снарядов. Официальным логотипом празднования 80-летия Победы станет образ монумента "Родина-Мать зовет!". А центральным событием торжеств традиционно будут парады.

"Они пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в девятнадцати городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В состав парадных расчетов на парадах войдут участники специальной военной операции", - отметил Андрей Белоусов, министр обороны России.

На торжества приглашены руководители стран СНГ и организации договора коллективной безопасности. Из европейских лидеров о своем желании приехать в Москву заявил президент Сербии. По словам Александра Вучича, присутствие на Красной Площади для него будет огромной честью.

Принял приглашение и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В Кремле подчеркивают: российская сторона рада видеть всех зарубежных гостей, кто понимает значение Дня Победы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"