Подробности остросюжетной погони во Владивостоке

Кадры из Владивостока. Сегодня жителя города стали свидетелями остросюжетной погони. Прямо в центре лихач на угнанном внедорожнике пытался въехать прямо в двери Спасо-Преображенского кафедрального собора. А после, скрываясь от погони, протаранил машину сотрудников ДПС. И на этом злоумышленник не остановился - уходя от преследования, он задел несколько шлагбаумов и пассажирский автобус. Неадекватного водителя удалось задержать только нескольким экипажам. Алкоголя в организме лихача не выявили.

Такого во Владивостоке еще не видели. На ступенях храма - не прихожане, а дорогой внедорожник. Словно пытается попасть внутрь. Путь преграждают сотрудники полиции. Машина сдает назад, таранит автомобиль ДПС и начинает дрифтовать по площади вокруг новогодней елки. Прохожие едва успевают уворачиваться от неадекватных маневров.

Покинув площадь, машина несется по улицам Владивостока. Попутно таранит еще несколько автомобилей и автобус с пассажирами. Никто не пострадал, но машине предстоит серьезный ремонт.

Полиции, наконец, удалось остановить лихача. Причем, опасную езду по городу он устроил на угнанном автомобиле. Полицейским с трудом удалось утихомирить мужчину. Были все основания полагать, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако экспресс-тест не выявил следов алкоголя. Для более детального обследования нарушителя решили доставить в медучреждение, но в машине ДПС задержанный снова повел себя неадекватно - развалился на сиденье и положил ноги на приборную панель.

Известно, что ранее мужчина работал следователем. В 22 году он уже привлекался к ответственности за неповиновение сотруднику полиции в Хабаровске. В ближайшее время в отношении задержанного будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.