В США разработали план, от которого "Путин не сможет отказаться"

Неожиданный план решения конфликта на Украине предложили в США. Избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в обмен на заключение мира между Москвой и Киевом следует обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с инициативой возобновить российско-американское сотрудничество в космической сфере, считает автор американской газеты The Hill Марк Уиттингтон.

Трамп пообещал прекратить конфликт на Украине. Он мог бы "подсластить" сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться, пишет аналитик. Он считает: если Россия пошла бы на прекращение боевых действий, ей бы открыли доступ к американским технологиям и коммерческим поставщикам - таким как SpaceX.

Дональд Трам во время предвыборной кампании обещал "закрыть" конфликт на Украине за 24 часа. После победы на президентских выборах он отказался от своих заявлений. Теперь Трамп обещает точно урегулировать конфликт за шесть месяцев.