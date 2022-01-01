Россия и Украина обменялись пленными по формуле 25 на 25. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Затем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

Интересно, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Напомним, что до этого обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в самом конце прошлого года. Тогда он проходил по формуле 150 на 150. Тогда наши военные тоже находились в Белоруссии, где им оказывалась необходимая помощь. Тогда посредником тоже выступали ОАЭ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.