Оппозиция Словакии предложила парламенту объявить вотум недоверия Фицо

Национальный совет Словакии в течение семи дней рассмотрит предложение по вынесению вотума недоверия правительству Роберта Фицо. Документ внесли в парламент оппозиционные прозападные партии.

По данным портала Dennik N, кабмин обвиняют в росте цен, недостатках системы здравоохранения и слабых экономических показателях республики. Кроме того, оппозиция призвала правительство "строго уважать" приверженность Братиславы к Евросоюзу и НАТО.

Сам Фицо заявил: он хочет, чтобы голосование по вопросу доверия действующему кабинету министров состоялось. Тем временем оппозиционеры второй день подряд пытаются созвать внеочередную сессию парламента. Они требуют утвердить на ней резолюцию с обозначением приверженности Словакии членству в ЕС и НАТО. Сессию не удалось открыть из-за отсутствия необходимого числа депутатов, передает ТАСС.