Мазут с танкера "Волгонефть 239" откачают до конца января - об этом сообщили в Минтрансе. Ход работ сегодня инспектировал руководитель ведомства Роман Старовойт. Он подчеркнул - специалисты построили переправу к месту крушения судна. Завершается также обустройство насыпи, которая позволит выкачать из баков оставшийся мазут. Площадки для утилизации готовы. Первую партию загерметизированных полувагонов по железной дороге отправят уже сегодня.

Незначительные выбросы нефтепродуктов сегодня утром были зафиксированы только на одном участке береговой линии Анапы. Мониторинг проводится ежедневно. Море уже не выкидывает мазут огромными пластами. В основном, находят мелкие пятна, которые собирают, просеивая песок.

Водолазы обследовали затонувшие фрагменты носовой части танкера "Волгонефть-239". Загерметизировали воздушные горловины, обтянули люки танков, чтобы не допустить утечек. Возле танкера установлено более 2 километров боновых ограждений. Из воды мазут собирают с помощью баржи и ручным способом.

Завершается создание дамбы для защиты корпуса судна. В Краснодарском крае подготовлены две площадки для утилизация собранного мазута. Первую партию загрязнённого грунта отправят туда в загерметизированных полувагонах до конца дня. Мазут с кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачают уже до конца января. Ход работ проверили вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Роман Старовойт.

Не прекращается помощь птицам. Эти трогательные кадры из Анапы. Так выглядит благодарность. Спасённый лебедь обнимает волонтёра. По данным Минприроды Краснодарского края, пострадали почти 6 тысяч пернатых. Чаще всего это поганки, гагары и лебеди. Волонтёры чистят птиц от мазута с помощью крахмала, дают суспензию. Сейчас в Анапе ведётся строительство специализированного реабилитационного центра.

В Крыму открыли центр для помощи пернатым в Ялте. Порядка 200 птиц сейчас содержатся в парке львов.