Актрису Захарову убрали из спектаклей "Ленкома"

Актрису Александру Захарову убрали из всех спектаклей театра "Ленком". Как сообщила сама народная артистка России, ее не уволили, а именно убрали. Актриса напомнила, что после ухода ее отца, режиссера Марка Захарова, она играла в разных его сипектаклях.

По словам народной артистки, ее постепенно убирали, потом разрешили играть раз в полгода в "Вишневом саде". А 14 января ей сообщили в дирекции театра, что Александра Захарова на сцене "Ленкома Марка Захарова" быть не должна, передает ТАСС.

Актриса также высказалась об увольнении из театра Дмитрия Певцова. По словам Захаровой, это тенденция: убирают популярных актеров, на которых ходит зритель. Артистка отметила, что Певцов - последний актер, в которого очень много сил вложил Марк Анатольевич Захаров. Он прослужил в театре 33 года, а сама Захарова – 42.