Мэр Москвы увеличил нормативы финансирования детских садов и школ

В Москве увеличили расходы на воспитанников детских садов и учащихся школ. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Рост в среднем составил 8,2%.

Так, расходы на учащихся начальной школы и ребят с 5 по 11 классы составят 160,3 и 184,6 тысячи рублей в год соответственно. Нормативы финансирования для воспитанников детских садов составят 90,2 тысячи и 237 тысяч рублей в год в зависимости от типа группы пребывания.

Кроме того, дополнительные средства направят на повышение зарплат работников, обеспечение питания и другие расходы.