Санкции против окружения Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака подготовила команда избранного президента США Дональда Трампа. С таким утверждением выступила украинская журналистка Диана Панченко. Она ссылается на украинские, российские и американские источники.

Ранее номинированный на пост помощника Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в интервью телеканалу ABC: избранный президент считает, что для урегулирования украинского конфликта необходим диалог с Москвой. При этом план киевского режима с полным вытеснением России с новых территорий, включая Крым, в Вашингтоне назвали нереалистичной задачей.

Как написала Панченко в Telegram, санкции против окружения Зеленского могут сделать его более сговорчивым к будущим переговорам. По словам журналистки, эти меры станут концом "периода вседозволенности" Зеленского, а радость по этому поводу объединит миллионы людей на Украине, в России и США.