Зеленский заявил о подготовке Вашингтоном его встречи с Трампом

Киев и Вашингтон уже работают над содержанием и форматом встречи Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава киевского режима на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском в Варшаве.

По словам Зеленского, команды обсуждают, в частности, место переговоров. Он утверждает, что встреча будет не одна, однако детали сообщать отказался. Украинский лидер лишь уточнил, что встреча состоится после инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января.

Трамп ранее, в частности, заявил о стремлении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по теме украинского кризиса гораздо раньше, чем через полгода после инаугурации. В команде избранного американского лидера уточнили, что хотели бы уложиться в стодневный срок, передает ТАСС.