Корабли НАТО вошли в Финский залив

НАТО направила корабли в Финский залив. Минный тральщик ВМС ФРГ FGS Datteln и корабль HNLMS Luymes Нидерландов в рамках новой миссии альянса на Балтике. НАТО объявила о патрулировании нейтральных вод после того, как на Рождество в Балтийском море оборвался электрический кабель и несколько кабелей связи.

Дне ранее в Хельсинки прошел саммит с участием генсека НАТО Марка Рютте. В заявлении по его итогам сказано, что НАТО начинает миссию под названием Baltic Sentry. Сколько кораблей и самолетов будет развернуто в Балтийском регионе, в заявлении не отмечается.

По данным финского государственного вещателя Yle, в Балтийское море также прибудут несколько других кораблей НАТО, подводные лодки, самолеты наблюдения и подводные беспилотники. Финляндия уже заявила об отправке в Балтийское море двух кораблей, Швеция – трех кораблей и одного самолета. Литва и Латвия согласились послать по одному кораблю, передает РИА Новости.