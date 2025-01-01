Медведев: производство вооружений на 2025 год обеспечено финансированием

Поставленная президентом России Владимиром Путиным задача поставки в войска военной техники и вооружений в прошлом году была выполнена, заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза отметил, что в 2024 году немало сделано для развития производственных мощностей, а также внедрения передовых технологий на предприятиях ОПК.

Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии. Зампред Совета безопасности России заявил, что все пункты плана производства особо востребованных образцов вооружений в России на 2025 год обеспечены финансированием.

Медведев возглавляет рабочую группу ВПК России по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Зампред Совбеза подчеркнул, что уже утвержден график производства вооружений на 2025 год.