27 вражеских дронов уничтожены над Россией

В ночь на 16 января 15 украинских дронов уничтожены над Белгородской областью, семь – над территорией Воронежской области, три – над Тамбовской областью и два – над территорией Курской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Отметим, что на днях ВСУ массово атаковали беспилотниками несколько регионов России. Более 200 дронов были сбиты в ночь на 14 января.

Ранее ВС России нанесли групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины. Эти действия - ответ на удары Киева вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки по компрессорной станции "Русская", чтобы сорвать подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в Львовской области.

Кроме того, на днях российские военные освободили населенные пункты Терны и Нескучное в Донецкой народной республике.