Россия и Вьетнам приняли коммюнике по итогам визита Мишустина

Сегодня завершился официальный визит главы российского кабмина Михаила Мишустина во Вьетнам. В Ханое главы двух правительств провели встречу с деловыми кругами.

Обсудили стратегическое партнёрство. В приоритете – транспорт и развитие логистических маршрутов, а ещё здравоохранение и туризм. Также речь шла о сотрудничестве в сфере энергетики. Среди масштабных проектов - строительство АЭС во Вьетнаме. Обсуждались возможности поставок в республику отечественной промышленной продукции и СПГ.

Москва готова поделится с Ханоем своим опытом в цифровизации. В том числе в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта. По итогам двухдневных встреч и переговоров подписано итоговое коммюнике. Михаил Мишустин вручил награды вьетнамским официальным лицам. А на встрече с лидером страны обсудил совместные проекты в области сельского хозяйства и не только.

"Мы выступаем за укрепление практического сотрудничества с дружественным Вьетнамом по всем направлениям. Это, в первую очередь, проекты в области энергетики, промышленной кооперации, транспорта и сельского хозяйства", - отметил Мишустин.