Минобороны России сообщило о групповом ударе высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической отрасли Украины. Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в Львовской области.

Уточняется, что эти действия - ответ на удары Киева вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки по компрессорной станции "Русская", чтобы сорвать подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Любые провокации киевского режима не останутся без ответа, заявили в Минобороны.

В зоне спецоперации расчеты самоходных пушек "Гиацинт" группировки "Запад" уничтожили замаскированные позиции, орудия и живую силу неонацистов. Неприятеля засекла разведка с помощью дронов. Координаты передали артиллеристам, которые нанесли точные удары 152-миллиметровыми снарядами по опорникам боевиков. Операторы беспилотников подтвердили поражение всех целей. "Гиацинты" отличает маневренность, высокая бронезащита и дальность стрельбы - до 30 километров.

На красноармейском направлении расчеты ударных беспилотников группировки "Центр" атаковали очередной немецкий "Леопард". Кадры уничтожения танка публикует Минобороны. А другой дрон поразил опорник киевских боевиков. Сразу после этого штурмовики зачистили блиндажи и продолжили продвижение вглубь обороны противника.