Минобороны России представило новых героев СВО.

Ефрейтор Денис Шершнёв во время штурма вражеских позиций поддерживал наши передовые отряды. Сбросами с беспилотника Денис уничтожил несколько огневых точек ВСУ и оперативно передавал на командный пункт информацию о перегруппировке радикалов.

Рядовой Никита Овечкин, отражая контратаку боевиков, из стрелкового оружия ликвидировал пулеметный расчет и часть пехоты противника. Несмотря на численное превосходство, неприятель понес существенные потери и отступил.