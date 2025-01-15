США ввели санкции против Запорожской АЭС и парка "Патриот"

Министерство финансов США объявило о новых антироссийских санкциях. Ограничения вводятся в отношении Запорожской атомной электростанции. Также в санкционном списке парк "Патриот".

В сообщении на сайте американского ведомства указано, что в черном списке Минфина - 16 граждан России, Турции и ФРГ. В числе физических лиц, попавших в санкционный список — глава "Атомфлота" Яков Антонов, а также экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, занимавший пост главы региона с 2010 по 2014 год.

В Кремле ранее заявили, что Вашингтон получит адекватный ответ на санкции, которые США вводят в отношении российской нефтяной отрасли. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, будут приняты меры, которые позволят минимизировать последствия незаконных ограничений.