Военный эксперт Коротченко: Переговоры с США по Украине будут сложными

Киев должен быть готов пойти на уступки Москве и не рассчитывать на то, что ему удастся вытеснить российские войска на рубежи начала конфликта. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио. Каких взглядов придерживаются выдвиженцы Дональда Трампа? Что означает формула "мир через силу"? И к каким переговорам с американской стороной должна быть готова Россия?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Россия должна идти на переговорный процесс с США, имея в виду реализацию целей СВО в плане программных пунктов, которые были озвучены Владимиром Путиным. Это нейтральный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Переговоры будут сложными. И мы должны понимать, что тот человек, который сядет с нами за стол переговоров по линии военных ведомств, будет нацелен на бескомпромиссное отстаивание интересов США. И у нас должны быть козыри", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Коротченко смотрите в видео.