Стали известны детали тайной госпитализации шефа Пентагона

В США раскрыли детали тайной госпитализации главы Пентагона в январе 2024 года. Как показало внутреннее расследование американского военного ведомства, министр обороны США Ллойд Остин принимал лекарства, влияющие на когнитивные функции. Как написал независимый инспектор минобороны США, эти препараты Остин получил утром 2 января.

Ллойда Остина госпитализировали из-за осложнений после операции рака простаты. Этот факт держался в строгом секрете. О том, что глава Пентагона в больнице, не знали ни президент США Джо Байден, ни даже заместитель Остина Кэтлин Хикс – до тех самых плор, пока ей не были переданы полномочия шефа Пентагона. Однако это произошло лишь в 14:22 2 января, сообщает Reuters.

Ранее в Пентагоне отрицали, что глава ведомства принимал какие-либо лекарства, которые могли повлиять на принятие им решений перед передачей полномочий. 9 января пресс-секретарь генерал-майор Патрик Райдер утверждал: нет никаких указаний на что-то, что могло бы повлиять на принятие Остином решений.