Арабские СМИ: соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто

Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на высокопоставленный источник.

Как утверждает источник, сделка была заключена спустя несколько часов напряженной работы посредников. Детали и условия достигнутого соглашения пока не приводятся. По данным телеканала, соответствующее официальное заявление будет опубликовано в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил "сдержанный оптимизм" по поводу сроков соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Представитель Кремля подчеркнул, что важность прекращения огня обусловлена гуманитарной катастрофой в регионе.