Украинская журналистка Диана Панченко утверждает, что команда Дональда Трампа подготовила санкции против окружения Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Как отметила публицист, пока не факт, что ограничения будут введены, но сделают Зеленского более сговорчивым. Закончился период вседозволенности: "Володя, делай что хочешь, воруй, сколько можешь - пусть только украинцы воюют", - написала Панченко в своем Telegram-канале. Ну а в среду глава киевского режима в очередной раз побывал в Варшаве.

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