СК назначил экспертизу действий ПВО и диспетчеров перед крушением у Актау

Действия руководства ПВО, системы организации воздушного движения и диспетчеров перед крушением самолета возле Актау оценит экспертная комиссия. Экспертизу назначил Следственный комитет России.

Как сказано в сообщении ведомства, налажено взаимодействие с компетентными органами Азербайджана и Казахстана. Эксперты СК вместе со специалистами Межгосударственного авиационного комитета изучают данные с самописцев воздушного судна, в том числе расшифровки переговоров экипажа с диспетчерами. Данные получены в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий. Прорабатываются все возможные версии причин трагедии.

Лайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines рейсом из Баку в Грозный потерпел катастрофу 25 декабря. Трагедия произошла вблизи казахстанского города Актау. На борту находились пятеро членов экипажа и 62 пассажира - граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. 38 человек погибли.