Израиль отведет свои силы на 700 м в секторе Газа по соглашению с ХАМАС

Израиль отведет свои силы на глубину 700 м по границам сектора Газа. Это шаги в рамках первого этапа реализации соглашения с ХАМАС, сообщил телеканал Al Jazeera.

Первый этап договоренностей включает в себя также освобождение заложников. По данным телеканала, палестинские группировки передадут Израилю 33 человека. Al Jazeera показывает улицы Хан-Юниса и палестинцев, ликующих по поводу заключения мирного соглашения.

В свою очередь, израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что заседание кабинета безопасности Израиля, посвященное утверждению соглашения о прекращении огня в секторе Газа, назначено на утро 16 января. Ранее высокопоставленный источник телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" заявил, что Израиль и ХАМАС договорились об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Официально о заключении сделки еще не сообщалось.