Пять дронов ВСУ сбила в течение часа ПВО над российскими регионами

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на российской территории. Теракт предотвратили силы противовоздушной обороны.

Как сообщили в Минобороны России, с 18.40 до 18.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре дрона сбито над территорией Воронежской области, еще один беспилотник - над Белгородской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, сообщил об атаке нескольких беспилотных летательных аппаратов. По его данным, дроны уничтожены силами ПВО и РЭБ. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.